Entretien avec Aurore Vincenti Thionville

Entretien avec Aurore Vincenti

Voilà 8 ans qu’à Des Mots & Débats nous voulions parler de sexe et la publication du nouveau livre d’Aurore Vincenti, Pour une érotique du sensible, nous en donne enfin l’occasion.

Cet essai publié aux Editions La Découverte se propose d’investir le terrain de la sexualité et de revenir à la source du désir, là où le corps entre en résonance sensible et sensuelle avec le monde. Dans son livre, Aurore Vincenti invite à penser et à expérimenter la sexualité, à l’engager dans une résistance vulnérable et plus humaine. Cette perspective renouvelée ranime la vitalité, stimule la créativité et nous reconnecte à notre désir comme puissance d’agir.

Aux Beaux Jours, remontons avec elle le fleuve du désir.

Réservation obligatoire.

English :

It’s been 8 years since Des Mots & Débats wanted to talk about sex, and the publication of Aurore Vincenti’s new book, Pour une érotique du sensible, finally gives us the chance.

Published by Editions La Découverte, this essay explores the field of sexuality and returns to the source of desire, where the body enters into a sensitive and sensual resonance with the world. In her book, Aurore Vincenti invites us to think about and experience sexuality, to engage it in a vulnerable and more human resistance. This renewed perspective revives vitality, stimulates creativity and reconnects us with our desire as a power to act.

With Les Beaux Jours, let’s travel up the river of desire.

Reservations essential.

German :

Seit acht Jahren wollen wir bei Des Mots & Débats über Sex sprechen, und die Veröffentlichung des neuen Buches von Aurore Vincenti, Pour une érotique du sensible (Für eine Erotik des Empfindsamen), gibt uns endlich die Gelegenheit dazu.

Dieser Essay, der im Verlag La Découverte erschienen ist, soll das Gebiet der Sexualität erobern und zur Quelle des Begehrens zurückkehren, wo der Körper in eine sensible und sinnliche Resonanz mit der Welt tritt. In ihrem Buch lädt Aurore Vincenti dazu ein, über Sexualität nachzudenken und mit ihr zu experimentieren, sie in einen verletzlichen und menschlicheren Widerstand zu verwickeln. Diese erneuerte Perspektive belebt die Vitalität, fördert die Kreativität und verbindet uns wieder mit unserem Verlangen als Handlungsmacht.

In Les Beaux Jours fahren wir mit ihr den Fluss des Verlangens hinauf.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Erano 8 anni che Des Mots & Débats non voleva parlare di sesso e la pubblicazione del nuovo libro di Aurore Vincenti, Pour une érotique du sensible, ce ne dà finalmente la possibilità.

Pubblicato da Editions La Découverte, questo saggio esplora il campo della sessualità e torna alla fonte del desiderio, dove il corpo entra in risonanza sensibile e sensuale con il mondo. Nel suo libro, Aurore Vincenti ci invita a pensare e vivere la sessualità, a impegnarla in una forma di resistenza vulnerabile e più umana. Questa prospettiva rinnovata riaccende la vitalità, stimola la creatività e ci riconnette con il nostro desiderio come potere di agire.

Con Les Beaux Jours, risaliamo il fiume del desiderio.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Hacía 8 años que Des Mots & Débats no quería hablar de sexo, y la publicación del nuevo libro de Aurore Vincenti, Pour une érotique du sensible, nos brinda por fin la oportunidad.

Publicado por Editions La Découverte, este ensayo explora el campo de la sexualidad y vuelve a la fuente del deseo, donde el cuerpo entra en resonancia sensible y sensual con el mundo. En su libro, Aurore Vincenti nos invita a pensar y experimentar la sexualidad, a comprometernos con ella en una forma de resistencia vulnerable y más humana. Esta perspectiva renovada reaviva la vitalidad, estimula la creatividad y nos reconecta con nuestro deseo como poder para actuar.

Con Les Beaux Jours, remontemos el río del deseo.

Imprescindible reservar.

