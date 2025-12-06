Entretien avec un poète Spectacle du Prince des Poètes Abad Boumsong Jaulnay

Entretien avec un poète Spectacle du Prince des Poètes Abad Boumsong

2 Lieu-dit La Poirière Jaulnay Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

L’événement poétique de l’année, 1h30 d’intensité rare.

Abad Le Prince des Poètes revient sur scène à ABADWORLD pour un spectacle unique, intense, vibrant, où chaque mot brûle, chaque silence respire, chaque émotion trouve sa place.

Un moment intimiste, inspirant et puissant, comme on en voit peu.

Sur réservation, par téléphone ou collectifartvolution@gmail.com 10 .

2 Lieu-dit La Poirière Jaulnay 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 80 55 09 collectifartvolution@gmail.com

English :

The poetic event of the year, 1h30 of rare intensity.

Abad Le Prince des Poètes returns to the ABADWORLD stage for a unique, intense, vibrant show, where every word burns, every silence breathes, every emotion finds its place.

An intimate, inspiring and powerful moment, like few others.

