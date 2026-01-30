ENTRETIEN BENEVOLE DU SITE ET DE LA CHAPELLE DE NOTRE DAME DE CAPIMONT

Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Samedi 21 Février de 9h30 à 12h entretien bénévole du site et de la chapelle de Notre Dame de Capimont

Samedi 21 Février de 9h30 à 12h entretien bénévole du site et de la chapelle de Notre Dame de Capimont .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 82 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, February 21, 9:30 a.m. to 12 p.m. Voluntary maintenance of the site and chapel of Notre Dame de Capimont

L’événement ENTRETIEN BENEVOLE DU SITE ET DE LA CHAPELLE DE NOTRE DAME DE CAPIMONT Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-28 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB