ENTRETIEN BENEVOLE DU SITE ET DE LA CHAPELLE DE NOTRE DAME DE CAPIMONT
Lamalou-les-Bains Hérault
Samedi 21 Février de 9h30 à 12h entretien bénévole du site et de la chapelle de Notre Dame de Capimont
Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 82 47
English :
Saturday, February 21, 9:30 a.m. to 12 p.m. Voluntary maintenance of the site and chapel of Notre Dame de Capimont
