Entretien de mares, chantier bénévoles Saint-Merd-les-Oussines

Saint-Merd-les-Oussines Corrèze

Gratuit

Venez participer à l’entretien des mares sur le sentier de découverte du Longeyroux.

Inscription obligatoire

Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 69 35 83 s.guittonneau@cen-na.org

