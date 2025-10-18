Entretien de mares, chantier bénévoles Saint-Merd-les-Oussines
Entretien de mares, chantier bénévoles Saint-Merd-les-Oussines samedi 18 octobre 2025.
Saint-Merd-les-Oussines Corrèze
Venez participer à l’entretien des mares sur le sentier de découverte du Longeyroux.
Inscription obligatoire
Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 69 35 83 s.guittonneau@cen-na.org
