Entretien des pelouses et prairies de Chèvrecujols

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Joignez-vous à l’équipe du Conservatoire pour participer à l’entretien de milieux remarquables menacés par l’embroussaillement.

Inscription obligatoire Bruno Labrousse 06 95 67 37 46 05 55 03 09 04

b.labrousse@cen-na.org .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 67 37 46 b.labrousse@cen-na.org

