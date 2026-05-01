Entretien d’une pelouse calcaire Obergailbach
Entretien d’une pelouse calcaire Obergailbach samedi 16 mai 2026.
Obergailbach
Entretien d’une pelouse calcaire
devant la mairie Obergailbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
L’augmentation de la surface arborée sur le site est
une problématique identifiée par les scientifiques qui
fait régresser la richesse de la pelouse calcaire. C’est
pourquoi le Conservatoire d’espaces naturels de
Lorraine a besoin de vous !
Accompagnez Salomé pour une demi-journée de
ratissage favorable à la biodiversité.
Aucune compétence requise et ouvert à tous.
Un moment convivial vous sera proposé à l’issue du
chantier.Tout public
0 .
devant la mairie Obergailbach 57720 Moselle Grand Est +33 3 82 83 62 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Increasing the area planted with trees on the site is
identified by scientists as a problem that
the richness of the limestone grassland. This is why
why the Conservatoire d’espaces naturels de
Lorraine needs your help!
Join Salomé for a half-day of raking
biodiversity-friendly raking.
No skills required, open to all.
A convivial moment will be offered at the end of the work
the work.
L’événement Entretien d’une pelouse calcaire Obergailbach a été mis à jour le 2026-05-05 par OT DU PAYS DE BITCHE