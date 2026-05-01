Obergailbach

Entretien d’une pelouse calcaire

devant la mairie Obergailbach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

L’augmentation de la surface arborée sur le site est

une problématique identifiée par les scientifiques qui

fait régresser la richesse de la pelouse calcaire. C’est

pourquoi le Conservatoire d’espaces naturels de

Lorraine a besoin de vous !

Accompagnez Salomé pour une demi-journée de

ratissage favorable à la biodiversité.

Aucune compétence requise et ouvert à tous.

Un moment convivial vous sera proposé à l’issue du

chantier.Tout public

0 .

devant la mairie Obergailbach 57720 Moselle Grand Est +33 3 82 83 62 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Increasing the area planted with trees on the site is

identified by scientists as a problem that

the richness of the limestone grassland. This is why

why the Conservatoire d’espaces naturels de

Lorraine needs your help!

Join Salomé for a half-day of raking

biodiversity-friendly raking.

No skills required, open to all.

A convivial moment will be offered at the end of the work

the work.

L’événement Entretien d’une pelouse calcaire Obergailbach a été mis à jour le 2026-05-05 par OT DU PAYS DE BITCHE