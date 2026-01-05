Entretien individuel avec CITEDIA et la BGE pour les créateurs et créatrices d’entreprise Agence RENNES SUD Rennes Vendredi 16 janvier, 11h15 Ille-et-Vilaine

Vous êtes un créateur ou repreneur d’entreprise ? Vous cherchez des locaux et un accompagnement pour le développement de votre activité ? CITEDIA DEV ECO vous propose plusieurs solutions d’hébergement à Rennes et sa périphérie : pépinières d’entreprises ou Centres d’Affaires de Quartiers de Rennes Métropole, hôtels d’entreprises, bâtiments tertiaires dans un cadre professionnel et de proximité, avec un accompagnement sur mesure pour faire grandir votre projet au coeur des quartiers Une attention

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-16T11:15:00.000+01:00

Fin : 2026-01-16T11:45:00.000+01:00

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



