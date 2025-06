Entretien individuel avec l’ADIE pour les créateurs et créatrices d’entreprise Agence RENNES SUD Rennes 4 juillet 2025

Entretien individuel avec l’ADIE pour les créateurs et créatrices d’entreprise Agence RENNES SUD Rennes Vendredi 4 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

Entretien individuel avec l’ADIE pour les créateurs/créatrices d’entreprise sur les volets de l’accompagnement et du financement.Pour qui?- Les personnes ayant un projet de création d’entreprise (…

Entretien individuel avec l’ADIE pour les créateurs/créatrices d’entreprise sur les volets de l’accompagnement et du financement.Pour qui?- Les personnes ayant un projet de création d’entreprise (ou déjà immatriculée);- Projet type « micro-entreprise »;- Projet de création d’entreprise qui se chiffre à moins de 20 000.

Entretien individuel d’environ 30 minutes avec un(e) conseiller(ère) de l’ADIE spécialisée dans la création d’entreprise et le développement d’entreprise.Inscription obligatoire pour pouvoir avoir un créneau de rendez-vous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-04T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-04T10:30:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/459971

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine