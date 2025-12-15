Entretien individuel avec l’ADIE pour les créateurs et créatrices d’entreprise Agence RENNES SUD Rennes
Entretien individuel avec l’ADIE pour les créateurs/créatrices d’entreprise sur les volets de l’accompagnement et du financement. Pour qui ? – Les personnes ayant un projet de création d’entreprise (ou déjà immatriculée); – Projet type « micro-entreprise »; – Projet de création d’entreprise qui se chiffre à moins de 20 000 .
Entretien individuel d’environ 30 minutes avec un(e) conseiller(ère) de l’ADIE spécialisée dans la création d’entreprise et le développement d’entreprise.
Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine