Entretien individuel avec Les Premières Agence RENNES SUD Rennes

Rencontrez notre partenaire Les Premières Bretagne pour un entretien personnalisé dédié à l’entrepreneuriat féminin !

Rencontrez notre partenaire Les Premières Bretagne pour un entretien personnalisé dédié à l’entrepreneuriat féminin ! Cet événement est spécialement conçu pour les femmes et les équipes mixtes porteuses de projets innovants. Les Premières Bretagne accompagnent les entrepreneures dans la création et le développement de leurs entreprises. Profitez de ce rendez-vous pour échanger sur votre projet, découvrir des services d’accompagnement sur mesure et bénéficier de conseils avisés pour booster votre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-13T09:45:00.000+01:00

Fin : 2026-02-13T10:15:00.000+01:00

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



