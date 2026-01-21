Entretien sur les jeux olympiques et paralympiques d’hiver CAUTERETS Cauterets

Entretien sur les jeux olympiques et paralympiques d’hiver

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-06 17:00:00

fin : 2026-02-06 18:00:00

2026-02-06

Venez découvrir l’histoire des JO d’hiver et les valeurs qu’ils véhiculent.

Avec Jean-Paul BADOSA Professeur de sport (Sport de haut niveau et formation de cadres)

Institut National des Sports de l’Expertise et de la Performance (INSEP)

Préparation Olympique 2012/2014 Mission Expertise

Gratuit-dans la limite des places disponibles .

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

English :

Come and discover the history of the Winter Olympics and the values they convey.

With Jean-Paul BADOSA Professor of sport (high-level sport and management training)

Institut National des Sports de l?Expertise et de la Performance (INSEP)

Olympic Preparation 2012/2014 Expertise Mission

