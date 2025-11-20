Entretiens de Toulouse 2026 ISAE-SUPAERO Toulouse 15 et 16 avril 2026 sur inscription

Les Entretiens de Toulouse sont une formation scientifique et technique de haut niveau. Par leur format original, ils permettent une ouverture sur des sujets à fort enjeu industriel, tout en préservant la confidentialité des échanges. Ils s’élargissent aux aspects d’innovation, du management et des problèmes de société. Au cœur des problématiques actuelles, cette formation fait appel aux meilleurs experts. Les Entretiens offrent à

chacun l’opportunité de s’inscrire dans une communauté, qui devient le support indispensable de l’activité au quotidien.

Depuis la 1ère édition de 2008, près de 6000 personnes (managers, directeurs, ingénieurs…) ont participé à ces échanges, et toutes confirment l’importance et la force de ce rendez-vous autour des grands enjeux du secteur, qu’ils soient scientifiques, technologiques ou managériaux.

1 – Une formation de haut niveau

Elle s’adresse à des ingénieurs, chefs de projets, managers techniques, directeurs R&D, du secteur aéronautique et spatial.

Cette formation permet la diffusion du savoir scientifique et technique de haut niveau.

Et en faisant dialoguer les acteurs de ce secteur, elle facilite la compréhension réciproque et contribue aux échanges entre PME, grandes entreprises, donneurs d’ordres et centres de recherche.

2 – Des thèmes au cœur de vos préoccupations avec les meilleurs experts

Les Entretiens sont conçus pour répondre au mieux aux préoccupations actuelles et concrètes du monde aéronautique et spatial. Sur chacun des dix-huit domaines, les sujets choisis relèvent des

problématiques scientifiques, techniques ou managériales, auxquelles sont confrontées les entreprises du secteur. Ces choix sont le fait du Comité de Programme dans lequel les industriels sont très largement représentés.

Le Comité de Programme s’assure, pour chaque thème, de l’expertise reconnue de l’intervenant. Les Entretiens rassemblent ainsi les meilleurs experts sur chacun des ateliers.

3 – Un parcours à la carte qui garantit votre enrichissement

Les Entretiens vous proposent 72 ateliers d’une demi-journée, classés en 18 domaines. Chaque atelier permet selon l’expérience de chacun, de découvrir, ou d’approfondir un sujet.

Le participant choisit à la carte ses 4 Entretiens parmi les 72 proposés, en fonction de ses propres centres d’intérêt, soit dans une vision très spécialisée (quatre ateliers du même domaine), soit dans

une vision élargie (un ou deux ateliers d’un autre domaine, complétant les ateliers de sa spécialité).

Il tire un profit optimal des deux journées passées aux Entretiens.

4 – Une pédagogie efficace et adaptée au monde professionnel

La pédagogie s’appuie sur le principe du débat. Le débat permet à chacun de se situer dans le sujet par rapport à ses propres préoccupations et sa propre expérience. Il pose les questions qui le concernent. C’est la garantie d’une appropriation efficace du savoir. On retrouve ainsi un principe pédagogique fondamental : l’implication du participant.

Afin d’assurer la qualité du débat, l’Entretien est animé par un modérateur et chacun est invité à intervenir dans le débat. Le nombre de participants par Entretien est limité à 30 personnes. Le déroulement de chaque Entretien comprend un exposé ne dépassant pas quarante-cinq minutes, puis deux heures de débat.

Le Comité d’Organisation a, en outre, fait le choix d’une confidentialité totale des débats. Ce choix permet une grande liberté de discussion, sans langue de bois, ce qui contribue à favoriser la qualité des échanges.

5 – Un élargissement de votre réseau professionnel

Dans un environnement qui se complexifie sans cesse, le réseau est devenu un élément indispensable de notre activité. Chacun en est conscient.

Comment le construire et le développer ? Comment faire en sorte qu’il soit pertinent par rapport à ses propres activités ?

Les Entretiens de Toulouse en sont une opportunité. Chacun y rencontre des personnes compétentes et concernées par le thème de l’atelier. C’est ainsi que se crée un réseau professionnel, à haute valeur ajoutée et efficace, au travers d’un centre d’intérêt commun. Le mécanisme du débat assoit les bases de cette relation. Chaque atelier peut être le vecteur d’une communauté future. C’est le constat des années précédentes.

6 – Un document exceptionnel : Le livre des Entretiens de Toulouse

Panorama de l’ensemble des ateliers, document spécifique aux Entretiens de Toulouse, il reprend les contributions de chaque atelier. Il est remis à chaque participant et intervenant un mois avant le début des Entretiens. Il offre la possibilité à chacun de s’immerger dans le sujet au préalable, condition essentielle de l’efficacité pédagogique.

