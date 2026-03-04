Entretiens individuels IUT GEII, IUT GEII, Gradignan
Entretiens individuels IUT GEII Jeudi 5 mars, 13h15 IUT GEII Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-05T13:15:00+01:00 – 2026-03-05T18:00:00+01:00
Fin : 2026-03-05T13:15:00+01:00 – 2026-03-05T18:00:00+01:00
Entretiens d’une durée maximale de 45 minutes pour des étudiants en recherche de stage
la session commencera par une brève prise de contact collective durant laquelle nous expliquerons les attendus de l’exercie. Pas de jargon technique, attente d’une projection à long terme…
IUT GEII 15 rue Naudet 33170 Gradignan Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Entretiens individuels IUT GEII IUT Etudiants