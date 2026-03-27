Entretiens Lycée Flora Tristan le 27 mars, Lycée professionnel Flora Tristan, Camblanes-et-Meynac
Entretiens Lycée Flora Tristan le 27 mars, Lycée professionnel Flora Tristan, Camblanes-et-Meynac vendredi 27 mars 2026.
Entretiens Lycée Flora Tristan le 27 mars Vendredi 27 mars, 13h30 Lycée professionnel Flora Tristan Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-27T13:30:00+01:00 – 2026-03-27T16:30:00+01:00
Fin : 2026-03-27T13:30:00+01:00 – 2026-03-27T16:30:00+01:00
LYCEE FLORA TRISTAN entretiens
Vendredi, 27 mars·De 13:30 à 16:30
notes
entretiens CAP classe ULYS
4 intervenants
Lycée professionnel Flora Tristan 16 Chemin de la Chaussé Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine Référent ACT : Brigitte Latrille
Interlocuteur établissement : Mr Eymard – proviseur adjoint
Entretiens Lycée Flora Tristan