Entretiens Lycée Flora Tristan le 27 mars, Lycée professionnel Flora Tristan, Camblanes-et-Meynac

Entretiens Lycée Flora Tristan le 27 mars Vendredi 27 mars, 13h30 Lycée professionnel Flora Tristan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T13:30:00+01:00 – 2026-03-27T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-27T13:30:00+01:00 – 2026-03-27T16:30:00+01:00

LYCEE FLORA TRISTAN entretiens

Vendredi, 27 mars·De 13:30 à 16:30

notes

entretiens CAP classe ULYS

4 intervenants

Lycée professionnel Flora Tristan 16 Chemin de la Chaussé Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine Référent ACT : Brigitte Latrille

Interlocuteur établissement : Mr Eymard – proviseur adjoint

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