Entretient chemins randos | St Haon Saint-Haon

Place de l’Eglise Saint-Haon Haute-Loire

Recherche de bénévole pour une journée entretient des chemins de randonnées.

Repas offert à l’assemblée de Jogonzac.

Inscription et réservation au 06 80 02 13 45 dès 20h.

Place de l’Eglise Saint-Haon 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 02 13 45

English :

Volunteers needed for a day of footpath maintenance.

Meal offered at the Jogonzac assembly.

Registration and booking on 06 80 02 13 45 from 8pm.

German :

Suche nach Freiwilligen für einen Tag, an dem die Wanderwege gepflegt werden.

Essen wird in der Versammlung von Jogonzac angeboten.

Anmeldung und Reservierung unter 06 80 02 13 45 ab 20 Uhr.

Italiano :

Cercasi volontari per una giornata di manutenzione dei sentieri.

Pasto offerto all’assemblea di Jogonzac.

Iscrizioni e prenotazioni al numero 06 80 02 13 45 dalle ore 20.00.

Espanol :

Se necesitan voluntarios para una jornada de mantenimiento de senderos.

Comida ofrecida en la asamblea de Jogonzac.

Inscripciones y reservas en el 06 80 02 13 45 a partir de las 20.00 horas.

