Entrevilles Arènes du Tempéras Alès

Entrevilles Arènes du Tempéras Alès vendredi 12 septembre 2025.

Entrevilles Vendredi 12 septembre, 21h00 Arènes du Tempéras Gard

5 € (vente à l’Office du Tourisme d’Alès)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-12T21:00:00 – 2025-09-12T23:00:00

Fin : 2025-09-12T21:00:00 – 2025-09-12T23:00:00

Initialement prévue le mercredi 27 août, la soirée « Entrevilles » a été reportée en raison de la vigilance orange “orages“ émise par Météo France et des pluies attendues en milieu de soirée qui pourraient être intenses, la soirée. “Entrevilles“ se déroulera le vendredi 12 septembre, toujours aux arènes du Tempéras à 21h.

Les billets achetés restent valables.

Si vous souhaitez vous faire rembourser, rendez-vous à l’OT.

Soirée organisée par la Ville d’Alès. d’Alès, avec la participation des équipes locales d’Alès, Saint-Christol-lez-Alès, Salindres, Bagard, Barjac, Saint-Hilaire-de-Brethmas…

Attention places limitées.

Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Venez encourager votre ville favorite !