Entrevues Cinema Kinepolis Belfort

Entrevues
Cinema Kinepolis 1 Boulevard du Cardinal de Richelieu Belfort Territoire de Belfort
17 novembre 2025
23 novembre 2025
2025-11-17
Toute l’équipe du festival Entrevues de Belfort a le plaisir de vous retrouver pour sa 40e édition.
Les Petites Entrevues, festival pour les enfants, auront lieu en octobre. .
Cinema Kinepolis 1 Boulevard du Cardinal de Richelieu Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 70 04 80 90
