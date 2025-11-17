Entrevues Cinema Kinepolis Belfort

Entrevues

Cinema Kinepolis 1 Boulevard du Cardinal de Richelieu Belfort Territoire de Belfort

Début : 2025-11-17

fin : 2025-11-23

2025-11-17

Toute l’équipe du festival Entrevues de Belfort a le plaisir de vous retrouver pour sa 40e édition.

Les Petites Entrevues, festival pour les enfants, auront lieu en octobre. .

