Entrez au coeur du savoir-faire : la Maison Noilly Prat vous accueille pour la semaine de l’industrie ! Marseillan – Agence AGDE Marseillan

Entrez au coeur du savoir-faire : la Maison Noilly Prat vous accueille pour la semaine de l’industrie ! Jeudi 6 novembre, 13h00 Marseillan – Agence AGDE Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T13:00:00+01:00 – 2025-11-06T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-06T13:00:00+01:00 – 2025-11-06T15:00:00+01:00

Plongez dans l’univers d’une entreprise industrielle héraultaise Venez découvrir l’histoire du 1er vermouth Français, à travers une visite guidée, vous passerez dans une immense cave à ciel ouvert

Accueil à 14h à l’adresse suivante, 1 Rue de Noilly 34340 MARSEILLAN 2h de visite : – Découverte des métiers – Tour historique de la Maison – Découverte des différentes étapes d’élaboration

Plongez dans l'univers d'une entreprise industrielle héraultaise Venez découvrir l'histoire du 1er vermouth Français, à travers une visite guidée, vous passerez dans une immense cave à ciel ouvert