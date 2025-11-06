Entrez au coeur du savoir-faire : la Maison Noilly Prat vous accueille pour la semaine de l’industrie ! Marseillan – Agence AGDE Marseillan
Entrez au coeur du savoir-faire : la Maison Noilly Prat vous accueille pour la semaine de l’industrie ! Jeudi 6 novembre, 13h00 Marseillan – Agence AGDE Hérault
Plongez dans l’univers d’une entreprise industrielle héraultaise Venez découvrir l’histoire du 1er vermouth Français, à travers une visite guidée, vous passerez dans une immense cave à ciel ouvert
Accueil à 14h à l’adresse suivante, 1 Rue de Noilly 34340 MARSEILLAN 2h de visite : – Découverte des métiers – Tour historique de la Maison – Découverte des différentes étapes d’élaboration
