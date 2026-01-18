Entrez dans la danse Ateliers de danse pour tous Salle des fêtes Saint-Mandé-sur-Brédoire

Entrez dans la danse Ateliers de danse pour tous

Salle des fêtes Rue de l’Eglise Saint-Mandé-sur-Brédoire Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-07 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28

Venez découvrir et explorer, de façon ludique, comment libérer le mouvement et vous exprimer sur la musique avec votre corps ! Les personnes ayant un besoin particulier peuvent venir avec leur accompagnant. Les enfants, accompagnés d’un responsable majeur

.

Salle des fêtes Rue de l’Eglise Saint-Mandé-sur-Brédoire 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 86 64 80 afp.lahaltedupinson@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover and explore, in a fun way, how to free your movement and express yourself through music with your body! People with special needs can come with their carer. Children must be accompanied by a responsible adult.

L’événement Entrez dans la danse Ateliers de danse pour tous Saint-Mandé-sur-Brédoire a été mis à jour le 2026-01-16 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme