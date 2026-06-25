Meslay-le-Grenet

Entrez dans la danse macabre visite nocturne et théâtralisée

1 Rue Saint-Orien Meslay-le-Grenet Eure-et-Loir

Tarif : 17.5 – 17.5 – EUR

17.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

A 15km de Chartres, l’église de Meslay enferme un bien curieux trésor la danse macabre. Et si, le temps d’une soirée, vous franchissiez la frontière entre le monde des vivants… et celui des morts ?

Mylène et Véronique vous emmènent au cœur d’une toute nouvelle visite immersive et costumée autour de la mystérieuse danse macabre de Meslay-le-Grenet. À la nuit tombée, à la seule lueur des torches, les murs de l’église reprendront vie. Voix, textes, silhouettes, symboles… A partir du texte ancien de la danse macabre, vous vivrez une expérience hors du temps, au plus près des mentalités du Moyen Âge. Pourquoi peignait-on des danses macabres ? Que voulaient-elles transmettre ? Que ressentaient les hommes et les femmes du XVe siècle face à la mort ? Cette visite théâtralisée vous proposera bien plus qu’une découverte patrimoniale une véritable immersion sensible et historique dans un lieu absolument fascinant. A découvrir. 17.5 .

1 Rue Saint-Orien Meslay-le-Grenet 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire advitam.chartres@gmail.com

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English :

Located 15 km from Chartres, the church in Meslay holds a most curious treasure: the Dance of Death. What if, for just one evening, you were to cross the boundary between the world of the living… and that of the dead?

L’événement Entrez dans la danse macabre visite nocturne et théâtralisée Meslay-le-Grenet a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CHARTRES