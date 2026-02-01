Entrez dans la danse ! Micro-Folie 18e Paris
Entrez dans la danse ! Micro-Folie 18e Paris samedi 21 février 2026.
Le 21 février 2026, la Micro-Folie 18e ouvre les portes de son musée numérique !
Venez découvrir des œuvres en tout genre, tableaux, sculptures, musiques et extraits vidéos sur la danse. Au programme : visite libre de la collection « Danse », activités ludiques sur le même thème et goûter crêpes à partager !
Ouvert à tous, atelier en famille, et c’est gratuit !
Visite libre à la Micro-Folie 18e sur le thème de la danse.
Le samedi 21 février 2026
de 14h30 à 17h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-21T15:30:00+01:00
fin : 2026-02-21T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-21T14:30:00+02:00_2026-02-21T17:00:00+02:00
Micro-Folie 18e Place Françoise Dorléac 75018 Paris
+33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/
Afficher la carte du lieu Micro-Folie 18e et trouvez le meilleur itinéraire