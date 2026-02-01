Entrez dans la danse ! Micro-Folie 18e Paris

Le 21 février 2026, la Micro-Folie 18e ouvre les portes de son musée numérique !

Venez découvrir des œuvres en tout genre, tableaux, sculptures, musiques et extraits vidéos sur la danse. Au programme : visite libre de la collection « Danse », activités ludiques sur le même thème et goûter crêpes à partager !

Ouvert à tous, atelier en famille, et c’est gratuit !

Visite libre à la Micro-Folie 18e sur le thème de la danse.

Le samedi 21 février 2026

de 14h30 à 17h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-21T15:30:00+01:00

fin : 2026-02-21T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-21T14:30:00+02:00_2026-02-21T17:00:00+02:00

Micro-Folie 18e Place Françoise Dorléac 75018 Paris

+33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/



Afficher la carte du lieu Micro-Folie 18e et trouvez le meilleur itinéraire

