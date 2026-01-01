Entrez dans la danse (partenariat La Virgule & Théâtre du Pays de Morlaix) La Virgule Morlaix

Entrez dans la danse (partenariat La Virgule & Théâtre du Pays de Morlaix)

Quelques clés pour entrer dans la danse

SAS d’entrée en amont du spectacle Tendre Carcasse quelques clefs pour entrer dans la danse d’Arthur Perole.

Nathalie Salmon, enseignante en danse contemporaine et pédagogue, commencera par une présentation du chorégraphe, de son parcours, de ses influences. Puis la rencontre se poursuivra avec une petite mise en mouvement pour traverser une des thématiques de la pièce par le corps.

A destination des ados et adultes, en priorité aux personnes inscrites au spectacle Tendre carcasse proposé par le Théâtre du Pays de Morlaix.

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

