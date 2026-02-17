Entrez dans la ferme du petit cochon têtu Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson
Maison des Hommes et des Paysages Les petites Fourches
530 route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre
Gratuit
Début : 2026-04-08 10:30:00
fin : 2026-04-08 11:30:00
2026-04-08
Un livre, quelques objets et un atelier créatif pour partir à la découverte de la ferme du petit cochon têtu et de son amie la vache.
Une animation avec la médiathèque de Montsauche-les-Settons pour les enfants de 3 à 6 ans en famille. .
530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 10 ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org
