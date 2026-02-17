Entrez dans la ferme du petit cochon têtu Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson

Entrez dans la ferme du petit cochon têtu

Maison des Hommes et des Paysages Les petites Fourches

530 route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:30:00

fin : 2026-04-08 11:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Un livre, quelques objets et un atelier créatif pour partir à la découverte de la ferme du petit cochon têtu et de son amie la vache.

Une animation avec la médiathèque de Montsauche-les-Settons pour les enfants de 3 à 6 ans en famille. .

Maison des Hommes et des Paysages Les petites Fourches

530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 10 ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Entrez dans la ferme du petit cochon têtu Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-02-17 par Maison du Tourisme PNRM