Entrez dans la salle des états de l’Albigeois pour admirer son plafond peint XVIIIe, et découvrez de nombreuses animations !, Hôtel de ville, Albi

Informations pratiques

Entrez dans la salle des états de l’Albigeois pour admirer son plafond peint XVIIIe, et découvrez de nombreuses animations ! Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de ville Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Émerveillez-vous devant le plafond peint du XVIIIᵉ siècle de la salle des États de l’Albigeois.

Prolongez la visite dans un espace créatif ouvert de 6 à 99 ans, avec un atelier de fabrication de badges et d’aimants à colorier sur le thème du patrimoine.

Hôtel de ville 16 rue de l’Hôtel de Ville, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie En 1728, la ville achète l’hôtel particulier de Saint-Hippolyte puis d’Étienne de Martin, trésorier de France, bâti au XVIIe siècle. Ce bâtiment a abrité un certain temps un « dépôt de mendicité ». Il constitue aujourd’hui le siège principal de la mairie, classé au titre des Monuments historiques depuis 1971.

Émerveillez-vous devant le plafond peint du XVIIIe siècle de la salle des états de l’Albigeois.

© Ville d’Albi