Entrez dans la salle des états de l’Albigeois pour admirer son plafond peint XVIIIe, et découvrez de nombreuses animations !, Hôtel de ville, Albi
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de ville · Albi
Informations pratiques
Entrez dans la salle des états de l’Albigeois pour admirer son plafond peint XVIIIe, et découvrez de nombreuses animations ! Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de ville Tarn
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Émerveillez-vous devant le plafond peint du XVIIIᵉ siècle de la salle des États de l’Albigeois.
Prolongez la visite dans un espace créatif ouvert de 6 à 99 ans, avec un atelier de fabrication de badges et d’aimants à colorier sur le thème du patrimoine.
Hôtel de ville 16 rue de l’Hôtel de Ville, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie En 1728, la ville achète l’hôtel particulier de Saint-Hippolyte puis d’Étienne de Martin, trésorier de France, bâti au XVIIe siècle. Ce bâtiment a abrité un certain temps un « dépôt de mendicité ». Il constitue aujourd’hui le siège principal de la mairie, classé au titre des Monuments historiques depuis 1971.
Émerveillez-vous devant le plafond peint du XVIIIe siècle de la salle des états de l’Albigeois.
© Ville d’Albi
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