Entrez dans la tradition ! Musée Départemental Breton Quimper
Entrez dans la tradition ! Musée Départemental Breton Quimper samedi 20 septembre 2025.
Entrez dans la tradition ! 20 et 21 septembre Musée Départemental Breton Finistère
Durée : en continu, le temps qu’il vous plaira /
Dans la cour du musée – Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Entrez dans la tradition !
Avec la fédération Kenleur Penn-ar-bed.
Venez vivre un après-midi 100% breton, mêlant convivialité, culture et savoir-faire traditionnels ! Au programme : initiation à la danse traditionnelle bretonne, atelier de broderie, tournage et dégustation de crêpes… Pour 30 minutes ou tout l’après-midi, ne manquez pas cette découverte des traditions grâce aux spécialistes de la fédération Kenleur Penn-ar-bed.
Musée Départemental Breton 1 Rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper, France Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne 0298952160 https://musee-breton.finistere.fr
Entrez dans la tradition !
musée breton