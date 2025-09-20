Entrez dans la tradition ! Musée Départemental Breton Quimper

Durée : en continu, le temps qu’il vous plaira /

Dans la cour du musée – Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Avec la fédération Kenleur Penn-ar-bed.

Venez vivre un après-midi 100% breton, mêlant convivialité, culture et savoir-faire traditionnels ! Au programme : initiation à la danse traditionnelle bretonne, atelier de broderie, tournage et dégustation de crêpes… Pour 30 minutes ou tout l’après-midi, ne manquez pas cette découverte des traditions grâce aux spécialistes de la fédération Kenleur Penn-ar-bed.

Musée Départemental Breton 1 Rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper, France Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne 0298952160 https://musee-breton.finistere.fr

