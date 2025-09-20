Entrez dans le bureau du maire et émerveillez-vous devant son incroyable plafond peint du XVIIe siècle ! Hôtel de ville Albi

Entrez dans le bureau du maire et émerveillez-vous devant son incroyable plafond peint du XVIIe siècle ! Hôtel de ville Albi samedi 20 septembre 2025.

Entrez dans le bureau du maire et émerveillez-vous devant son incroyable plafond peint du XVIIe siècle ! 20 et 21 septembre Hôtel de ville Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Visite libre du bureau du maire et de son plafond peint, orné de végétaux et d’animaux.

Vous découvrirez une véritable ménagerie au milieu d’un décor végétal coloré ! Ces éléments ont été peints en 1685 par Jacques Roumegous, à l’époque où l’immeuble était encore l’hôtel particulier d’un notable.

Les consuls de la ville ont acquis le bâtiment en 1728 pour en faire une « maison commune », ancêtre de la mairie. Environ 80 oiseaux y sont représentés, ainsi que d’autres animaux tels que des chiens, un renard, et un singe.

Hôtel de ville 16 rue de l’Hôtel de Ville, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie En 1728, la ville achète l’hôtel particulier de Saint-Hippolyte puis d’Étienne de Martin, trésorier de France, bâti au XVIIe siècle. Ce bâtiment a abrité un certain temps un « dépôt de mendicité ». Il constitue aujourd’hui le siège principal de la mairie, classé au titre des Monuments historiques depuis 1971.

Visite libre du bureau du maire et de son plafond peint, orné de végétaux et d’animaux.

© Ville d’Albi