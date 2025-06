Entrez dans le monde des abeilles – CANTIERS Vexin-sur-Epte 9 juillet 2025 14:00

Entrez dans le monde des abeilles CANTIERS 4bis rue de l’école Vexin-sur-Epte Eure

Début : 2025-07-09 14:00:00

fin : 2025-07-09 16:00:00

2025-07-09

Plongez dans l’univers fascinant des abeilles lors d’une visite guidée au Rucher de Cantiers. L’apiculteur vous accueillera pour vous faire découvrir son métier et vous présenter le rôle essentiel des abeilles dans notre environnement. La visite pourra se prolonger, pour ceux qui le souhaitent, par un goûter fermier (en supplément), idéal pour savourer un moment convivial au cœur de la nature.

5€ par personne.

Attention, les places sont limitées et la réservation est obligatoire ! Contactez-nous au 06 43 31 32 00 ou par email à le-rucher-de-cantiers@hotmail.com.

Nous recommandons cette visite à partir de 5 ans pour une meilleure compréhension, car cela peut être long pour les plus jeunes.

Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 6 43 31 32 00 le-rucher-de-cantiers@hotmail.com

English : Entrez dans le monde des abeilles

Immerse yourself in the fascinating world of bees during a guided tour of the Rucher de Cantiers. The beekeeper will welcome you to discover his profession and explain the essential role bees play in our environment. For those who wish, the visit can be extended with a farm snack (extra charge), ideal for enjoying a convivial moment in the heart of nature.

5? per person.

Please note that places are limited and reservations are essential! Contact us on 06 43 31 32 00 or by email at le-rucher-de-cantiers@hotmail.com.

We recommend this tour for children aged 5 and over, as it can be long for younger visitors.

German :

Tauchen Sie bei einem geführten Besuch im Bienenhaus von Cantiers in die faszinierende Welt der Bienen ein. Der Imker wird Sie empfangen, um Ihnen seinen Beruf vorzustellen und Ihnen die wichtige Rolle der Bienen in unserer Umwelt zu erläutern. Wer möchte, kann die Besichtigung mit einem kleinen Imbiss (gegen Aufpreis) fortsetzen, um einen geselligen Moment im Herzen der Natur zu genießen.

5? pro Person.

Bitte beachten Sie, dass die Plätze begrenzt sind und eine Reservierung erforderlich ist! Kontaktieren Sie uns unter 06 43 31 32 00 oder per E-Mail an le-rucher-de-cantiers@hotmail.com.

Wir empfehlen diese Tour für Kinder ab 5 Jahren, da sie für jüngere Kinder sehr langwierig sein kann.

Italiano :

Immergetevi nell’affascinante mondo delle api con una visita guidata all’apiario dei Cantiers. L’apicoltore sarà a disposizione per illustrarvi il ruolo vitale delle api nel nostro ambiente. Per chi lo desidera, la visita può essere prolungata con una merenda in fattoria (a pagamento), ideale per godersi un momento di convivialità nel cuore della natura.

5 a persona.

I posti sono limitati e la prenotazione è indispensabile! Contattateci allo 06 43 31 32 00 o via e-mail a le-rucher-de-cantiers@hotmail.com.

Consigliamo questo tour ai bambini a partire dai 5 anni di età, poiché può essere lungo e confuso per i visitatori più giovani.

Espanol :

Sumérjase en el fascinante mundo de las abejas en una visita guiada al Rucher de Cantiers. El apicultor le mostrará los alrededores y le explicará el papel vital que desempeñan las abejas en nuestro entorno. Para aquellos que lo deseen, la visita puede ampliarse con un tentempié en la granja (cargo adicional), ideal para disfrutar de un momento de convivencia en plena naturaleza.

5 por persona.

Las plazas son limitadas y es imprescindible reservar Póngase en contacto con nosotros en el 06 43 31 32 00 o por correo electrónico en le-rucher-de-cantiers@hotmail.com.

Recomendamos esta visita para niños a partir de 5 años, ya que puede resultar larga y confusa para los visitantes más jóvenes.

L’événement Entrez dans le monde des abeilles Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2025-06-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération