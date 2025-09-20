Entrez dans les coulisses de la justice à Bordeaux ! Tribunal judiciaire de Bordeaux Bordeaux

Entrez dans les coulisses de la justice à Bordeaux ! Samedi 20 septembre, 10h00 Tribunal judiciaire de Bordeaux Gironde

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le palais de justice de Bordeaux vous ouvre ses portes pour une immersion au cœur de l’activité judiciaire !

La communauté de travail du tribunal vous invite à participer à des ateliers et animations pour tous les publics et tous les âges (étudiants, enfants, seniors, familles…).

Des visites guidées par le personnel vous permettront de connaître tous les secrets de l’architecture atypique du bâtiment et de découvrir l’organisation des services.

Vous pourrez avoir l’opportunité d’échanger avec des professionnels de justice au forum des métiers et rencontrer des magistrats, avocats, greffiers, juristes…

Tentez de résoudre une enquête sous forme d’escape game grandeur nature !

D’autres animations seront organisées, telles qu’une démonstration de la police technique et scientifique, la simulation d’un procès et une belle exposition de costumes d’audience.

Des auditeurs de l’ENM (élèves magistrats) et des élèves-avocats feront des plaidoiries. Des élèves de l’école primaire présenteront un concours d’éloquence.

3 000 visiteurs se rendent sur notre site chaque année.

En attendant, vous pouvez consulter le site internet du tribunal : https://www.cours-appel.justice.fr/bordeaux/tribunal-judiciaire-de-bordeaux-1

Tribunal judiciaire de Bordeaux 30 rue des frères Bonie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 47 33 90 00 http://www.justice.gouv.fr/ Œuvre architecturale contemporaine (1998), de l'architecte anglais Richard Rodgers, le palais de Justice est le lieu d'activité des magistrats, greffiers et fonctionnaires ainsi que des auxiliaires de justice de la juridiction judiciaire de premier degré.

© Ministère de la justice