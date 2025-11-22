Entrez dans les coulisses de la production d’électricité bas carbone et rencontrez ceux qui le rendent possible EDF – Centrale nucléaire de Chooz Chooz

Entrez dans les coulisses de la production d’électricité bas carbone et rencontrez ceux qui le rendent possible Samedi 22 novembre, 13h30 EDF – Centrale nucléaire de Chooz Ardennes

Début : 2025-11-22T13:30:00+01:00 – 2025-11-22T17:00:00+01:00

Partez à la découverte de la production d’électricité bas carbone : depuis la salle des machines et sa turbine jusqu’à la partie nucléaire des installations où se trouve la piscine de stockage du combustible. Les salariés du site vous accompagneront et partageront leur quotidien et leurs métiers !

[{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/751/events/562/animations »}]

À l’occasion de la Semaine de l’industrie, vivez une immersion exceptionnelle au cœur de la centrale nucléaire de Chooz. visite industrielle visite d’entreprise