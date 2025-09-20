Entrez dans les coulisses de la très haute tension RTE GMR FOREZ VELAY Saint-Étienne

Nous avons besoin d’électricité partout, tout le temps : pour travailler, se soigner, se nourrir, s’informer…

Faire en sorte qu’à chaque seconde, le courant passe, au moindre coût, en toute sécurité et dans le respect de l’environnement, c’est notre mission.

Nous sommes RTE, le gestionnaire du Réseau de Transport d’Électricité.

Notre métier ? Transporter l’électricité à haute et très haute tension, ajuster en temps réel la production et la consommation, assurer la solidarité énergétique entre les régions en France comme en Europe.

Vous êtes-vous déjà demandé comment l’électricité arrive jusqu’à votre prise ?

Comme l’influx nerveux fait battre un cœur, l’électricité qui circule sur notre réseau fait battre l’économie. Elle alimente les hôpitaux, éclaire les villes et fait tourner l’industrie.

Dans un monde en transition, nous agissons chaque jour pour un système électrique plus sobre, plus résilient et plus durable.

Nous sommes là, 24h/24, 7j/7, pour que, quoi qu’il advienne, le courant passe.

Envie de voir tout cela de plus près ?

– Venez vivre une expérience inédite au cœur d’un poste électrique en activité, guidés par les femmes et les hommes qui œuvrent chaque jour à la fiabilité du réseau.

– Venez découvrir les coulisses de la très haute tension.

– Venez rencontrer celles et ceux qui rendent l’électricité disponible, en toute discrétion.

Une visite ouverte à tous, petits et grands.

Un stand dédié aux plus jeunes leur permettra de découvrir l’univers de l’électricité en s’amusant.

RTE GMR FOREZ VELAY 5 Rue Nicéphore Niépce, 42100 Saint-Étienne Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 59 43 00 https://www.rte-france.com/ ce poste électrique à très haute tension joue un rôle essentiel dans l’alimentation en électricité de la ville.

