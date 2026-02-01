Entrez dans les coulisses de l’Expertise Industrielle Yves Rocher Le Fab’Lab Jardin Botanique Yves Rocher La Gacilly

Entrez dans les coulisses de l’Expertise Industrielle Yves Rocher Le Fab’Lab

Jardin Botanique Yves Rocher 5 La Croix des Archers La Gacilly Morbihan

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-27 16:00:00

2026-02-24

Après un franc succès lors des vacances d’octobre et un remplissage complet, le laboratoire immersif Yves Rocher ouvre à nouveau ses portes au grand public pendant les vacances de février.

Situé sur notre site industriel de La Gacilly, le Fab’Lab est un lieu unique en France, imaginé pour faire vivre une expérience concrète et immersive autour de l’expertise cosmétique Yves Rocher.

En solo, en famille ou entre amis, c’est l’activité idéale pour rythmer les vacances de février et découvrir, en mode VIP, les coulisses d’un savoir-faire industriel reconnu.

Enfilez votre blouse, on vous explique tout !

Devenir un fabricant Yves Rocher Au programme de cet atelier

* Accueil par l’une de nos accompagnatrices Yves Rocher

* Passage par le Jardin Botanique, espace vert emblématique de la marque

* Accès privilégié au Fab’Lab, sur le site industriel Yves Rocher

* Enfilage de la blouse de laborantin et découverte des étapes clés de la fabrication cosmétique

* Passage de la théorie à la pratique avec la conception de votre propre émulsion protocole de fabrication, matières premières, mélangeurs, éprouvettes, microscope, testing qualité… tout est réuni pour une immersion complète !

* Et pour clôturer l’expérience, une surprise attend nos apprentis experts en fin d’atelier

Informations pratiques

* Lieu & cadre Au Fab’Lab, sur l’un des sites de production de la Marque Yves Rocher

* Période Vacances de février 2026 du mardi 24 février au vendredi 27 février

* Durée 1h30 à 2h

* Sessions 2 séances par jour à 10h et 14h30

* Tarif 25 € 22 € tarif réduit (PMR, demandeurs d’emploi, étudiants, enfants de 12 à 17 ans)

* Point de départ Accueil de la Croix des Archers Jardin Botanique Yves Rocher (5 La Croix des Archers, 56200 La Gacilly)

* Âge minimum à partir de 12 ans

Réservation à l’accueil de La Maison Yves Rocher ou leur billetterie en ligne.

À noter que nos amis les animaux ne sont pas admis sur le site.

Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés sur le site de production. .

Jardin Botanique Yves Rocher 5 La Croix des Archers La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 37 36

