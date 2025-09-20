Entrez dans les coulisses d’un théâtre unique Théâtre du Peuple Bussang

Entrez dans les coulisses d’un théâtre unique Théâtre du Peuple Bussang samedi 20 septembre 2025.

Entrez dans les coulisses d’un théâtre unique 20 et 21 septembre Théâtre du Peuple Vosges

Durée de la visite : 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Situé au cœur de la forêt vosgienne, le Théâtre du Peuple de Bussang est un lieu de création unique en France. Fondé en 1895, il perpétue l’utopie humaniste et artistique de son fondateur, Maurice Pottecher, résumée par la devise inscrite au fronton de la scène : « Par l’art, pour l’humanité ». Classé au titre des monuments historiques depuis 1976, le théâtre attire des visiteurs du monde entier.

Théâtre du Peuple 40 Rue du Theatre du Peuple, 88540 Bussang, France Bussang 88540 Vosges Grand Est +33329616247 http://www.theatredupeuple.com En 1895, le poète Maurice Pottecher crée le théâtre du Peuple, scène couverte de 14 mètres de large, en bois. En 1898-1899, le fond de scène est équipé de portes roulantes ouvrant sur le décor naturel de la montagne, avec une tribune couverte. En 1921, l’ensemble est modifié suite aux dommages causés par la guerre. En 1938, le théâtre est agrandi, puis de nouveau restauré et modifié après la Seconde Guerre mondiale. Deux chalets sont ajoutés au cours de la décennie 1960-1970. https://www.théâtredupeuple.com/infos-pratiques/venir-au-théâtre

Situé au cœur de la forêt vosgienne, le Théâtre du Peuple de Bussang est un lieu de création unique en France. Fondé en 1895, il perpétue l’utopie humaniste et artistique de son fondateur, Maurice la…

© Matthieu Edet