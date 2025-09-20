Entrez dans les rotondes et les grands ateliers de Mohon, et découvrez le projet de leur restauration Grands Ateliers et rotondes de Mohon Charleville-Mézières

Entrez dans les rotondes et les grands ateliers de Mohon, et découvrez le projet de leur restauration 20 et 21 septembre Grands Ateliers et rotondes de Mohon Ardennes

Inscription des visiteurs à partir du 2 septembre 2025 à 12h ; inaccessible aux fauteuils roulants. Restauration sur place. Parking public à proximité. Visite déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Participez à une visite des grands ateliers et des rotondes de Mohon, site inscrit au titre des Monuments historiques. Vous découvrirez le projet de restauration des bâtiments et leur reconversion vers une nouvelle activité industrielle. Vous pourrez également visiter des locomotives emblématiques de l’histoire ferroviaire des Ardennes, présentées par des bénévoles passionnés.

Grands Ateliers et rotondes de Mohon 18 rue du Port, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 06 51 36 36 38 [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/ »}] [{« link »: « https://patrimoine.sncf.com »}] Ce bâtiment, construit à partir de 1907 par la Compagnie des chemins de fer de l’Est, est un monument inscrit au titre des Monuments historiques, situé sur les rives de la Meuse. Initialement érigé pour répondre à l’augmentation du trafic ferroviaire, il se distingue par ses rotondes et ses ateliers, témoins de l’ingénierie de l’époque. Malgré le déclin industriel survenu par la suite, il demeure un symbole important de l’histoire ferroviaire française. Parking sur place.

© Mirko Spasic