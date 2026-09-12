Informations pratiques

Chartres

Entrez dans l’image ! Bicentenaire de la photographie

Rue de l’Étroit Degré Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-06-01

fin : 2027-09-30

Date(s) :

2027-06-01

Voyage dans un atelier de photographes à Chartres (1906-2000) Poussez la porte d’un atelier photographique chartrain et plongez dans près d’un siècle d’images, de souvenirs et de transformations du territoire.

De 1906 à 2000, les photographes Aubert et Fiévet ont immortalisé Chartres et ses environs depuis leur atelier situé au cœur de la ville. Cette exposition inédite dévoile un fonds exceptionnel resté intact plaques de verre, carnets de commandes, matériel professionnel et éléments du décor de studio témoignent de la vie quotidienne d’un atelier photographique chartrain.

À travers des centaines de clichés, découvrez une autre image de Chartres la cathédrale sous des angles méconnus, les rues d’autrefois, les paysages agricoles et les visages de générations de Chartrains. En partenariat avec le Studio Martino. Exposition labellisée Bicentenaire de la photographie par le ministère de la Culture. .

Rue de l’Étroit Degré Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

A Journey Through a Photography Studio in Chartres (1906–2000) Step inside a Chartres photography studio and immerse yourself in nearly a century of images, memories, and changes in the region.

L’événement Entrez dans l’image ! Bicentenaire de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-08-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES