Entrez dans l’univers de la Verneda ! La Verneda – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Prats-de-Mollo-la-Preste

Entrez dans l’univers de la Verneda ! 20 et 21 septembre La Verneda – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Installée dans une ancienne usine textile réhabilitée, une exposition permanente vous invite à plonger dans l’histoire, le patrimoine, l’art et la culture des Vallées Catalanes Transfrontalières.

Un lieu vivant où mémoire et modernité se rencontrent.

La Verneda – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine La Verneda, 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 83 99 49 – 06 77 58 03 49. Le site de la Verneda, est une ancienne usine textile installée au bord du fleuve Tech, en contre-bas du village de Prats-de-Mollo, dans le Vallespir, à quelque kilomètres de la frontière franco-espagnole.

À partir des années 1930, le site devient un lieu de refuge et d’étape pour les exilés de la Retirada en 1939, ayant fuis le régime de Franco, avant de devenir une colonie de vacances pour les enfants de la ville de Perpignan. Un haut lieu d’histoire et de mémoire pour de nombreux habitants de la vallée, ou de passage, qui a été transformé en Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP), siège du Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier les Vallées Catalanes.

Ce lieu d’exposition présente l’histoire de la frontière et ses différentes facettes à travers le paysage, l’architecture ou encore son activité économique. Un espace à voir et à revoir afin de s’imprégner de cette histoire transfrontalière.

Le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier propose des activités en français et en catalan de chaque côté de la frontière, sur 24 communes françaises et 19 communes catalanes. Visites guidées pour la saison touristique, évènements spéciaux (conférences, randonnées-patrimoine…), visites pour les groupes, activités pour le public scolaire et de loisirs… N’hésitez pas à contacter la structure pour connaitre la programmation. Situé en contrebas de la ville de Prats de Mollo, après le stade. Parking en face du stade, le long du fleuve Tech. Entrée gratuite. Ouvert toute l’année (sauf janvier). Aménagement d’horaire selon la saison estivale ou hivernale. Contacter la structure.

© Vallespir Canigó