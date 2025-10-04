Entrez-donc! Centre de loisirs Moyon Villages

Entrez-donc! Centre de loisirs Moyon Villages samedi 4 octobre 2025.

Entrez-donc! Samedi 4 octobre, 11h00 Centre de loisirs Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T11:30

Fin : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T11:30

Dans le cadre di festival Histoire(s) d’en découdre organisé par la bibliothèque départementale de la Manche :

Collectif Murmure du son

Le collectif Murmure du Son crée des spectacles de musique théâtralisée en direction du jeune public depuis 2004. N’attendez pas ici un conteur traditionnel ni un concert ! Du son à la chanson, le collectif crée des spectacles où les histoires sont racontées par des sons, des objets, des instruments, des mouvements, des chants… Ils incarnent leur créativité.

Cet univers sonore est fait de musiques actuelles imaginaires qui trouvent leurs racines dans les musiques du monde et les musiques folks.

Entrez-donc !

Imaginez un écrin sonore et lumineux, empreint de poésie et d’émotions. Parents et tout-petits embarquent dans un voyage sensible, guidés par la musique d’un papa attendri et joyeux. Ici, pas de feu de bois, mais la chaleur des voix, chant lointain de l’âme, forces vives convoquées à la ritournelle du thé !

C’est ainsi que pour « Entrez donc ! », nous avons imaginé un père qui accueille et fête son bébé. Tour à tour chaman ou musicien, il vient se pencher sur le berceau pour entourer son enfant, fraîchement arrivé, de douceur, de joie, de sons et de musiques.

Durée : 30 min

Âge : de 0 à 5 ans

Centre de loisirs 102 rue de la mairie 50860 Moyon Moyon Villages 50860 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 56 32 13 »}]

Dans le cadre di festival Histoire(s) d’en découdre organisé par la bibliothèque départementale de la Manche :

Delphine Vaute