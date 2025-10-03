Entroncamento (Night Passengers) – de Pedro Cabeleira Cinématographe (Le) Nantes

Gratuit : non 6 € / 4 € / 3 € Plein tarif 6 €tarif réduit 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)tarif réduit 3 € (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Tout public

« Entroncamento (Night Passengers) » de Pedro Cabeleira (Portugal-France, 2025) 2h10, VOSTFavec Ana Vilaça, Cleo DiáraFuyant un passé trouble, Laura se réfugie à Entroncamento pour reconstruire sa vie et se lie à une jeunesse désabusée pas si différente d’elle. Un travail honnête peut-il rivaliser avec l’appel du crime ? Violence, malchance, cupidité et loyauté règnent dans les rues – chacun veut une vie meilleure. Séance suivie d’une rencontre avec Edyta Janczk-Hiriart, productrice

Cinématographe (Le)
Centre-ville Nantes 44000

