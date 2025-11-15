Entr’scenes Auditorium du casino Hyères

Entr’scenes

Auditorium du casino 1 Avenue Ambroise Thomas Hyères Var

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Pour sa dixième édition, notre festival de danse vous invite à célébrer une décennie de créations et de passions partagées.

Auditorium du casino 1 Avenue Ambroise Thomas Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 47 89 12 entrscenes@gmail.com

English : Entr’scenes show

For this 9th edition, the Festival Entr’scènes offers you an evening rich in Dance.

German : Entr’scenes

Ausgabe des Festivals Entr’scènes bietet Ihnen einen tanzreichen Abend.

Italiano : Entr’scenes

Per la sua decima edizione, il nostro festival di danza vi invita a celebrare un decennio di creazioni e passioni condivise.

Espanol : Entr’scenes

En su décima edición, nuestro festival de danza le invita a celebrar una década de creaciones y pasiones compartidas.

L’événement Entr’scenes Hyères a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Provence Méditerranée