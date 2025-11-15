Entr’scenes Auditorium du casino Hyères
samedi 15 novembre 2025.
Auditorium du casino 1 Avenue Ambroise Thomas Hyères Var
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Pour sa dixième édition, notre festival de danse vous invite à célébrer une décennie de créations et de passions partagées.
Auditorium du casino 1 Avenue Ambroise Thomas Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 47 89 12 entrscenes@gmail.com
English : Entr’scenes show
For this 9th edition, the Festival Entr’scènes offers you an evening rich in Dance.
German : Entr’scenes
Ausgabe des Festivals Entr’scènes bietet Ihnen einen tanzreichen Abend.
Italiano : Entr’scenes
Per la sua decima edizione, il nostro festival di danza vi invita a celebrare un decennio di creazioni e passioni condivise.
Espanol : Entr’scenes
En su décima edición, nuestro festival de danza le invita a celebrar una década de creaciones y pasiones compartidas.
