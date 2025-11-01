Envahisseurs par la Cie Bakélite Rue Le Tourneurs du Val Nuillé-sur-Vicoin

Envahisseurs par la Cie Bakélite

Théâtre d’objets dans le cadre du Festival jeune public Pupazzi, du 24 octobre au 15 novembre 2025.

Les petits hommes verts seraient-ils de retour??

Une menace est tapie dans le noir de l’espace intersidéral… Venus d’une autre galaxie, des êtres gélatineux avancent vers la Terre. Ils sont verts et inquiétants. L’affrontement est-il inévitable ?

Inspiré par le cinéma de science-fiction des années 50, ce théâtre d’objets sur table prête autant à rire qu’à frissonner trucages visuels poétiques et délicieux esprit de dérision y sont irrésistibles !

Distribution

Mise en scène et interprétation Olivier Rannou

Aide à la mise en scène Gaëtan Emeraud

Avec la complicité de Pascal Pellan, Alan Floc’h, Agnès Dupoirier

14h30 et 18h30 Durée 25 min. Tout public à partir de 7ans

Gratuit, réservation fortement conseillée !

Réservation 09 63 42 78 69 · biblionuille@orange.fr .

English :

Théâtre d’objets as part of the Festival jeune public Pupazzi, from October 24 to November 15, 2025.

German :

Objekttheater im Rahmen des Festivals für junges Publikum Pupazzi, vom 24. Oktober bis 15. November 2025.

Italiano :

Teatro oggetto nell’ambito del Festival Pupazzi per il giovane pubblico, dal 24 ottobre al 15 novembre 2025.

Espanol :

Teatro de objetos en el marco del Festival Pupazzi para el público joven, del 24 de octubre al 15 de noviembre de 2025.

