(En)vers nos pères Cholet

(En)vers nos pères

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 20:00:00

fin : 2026-03-10 20:50:00

Date(s) :

2026-03-10

Comment grandissent les enfants face à un père défaillant, autoritaire ou absent ? Comment s’émanciper du modèle dominant ? Comment se déconstruire ?

Au centre d’une toute petite scène quadri-frontale, intime et évolutive, deux hommes se questionnent, doutent et tentent de se réapproprier leurs rôle et posture de père, l’un portant l’autre jonglant tout en s’adaptant à l’espace de plus en plus restreint. La compagnie interroge la parentalité, explore la généalogie des pères et sonde la domination des enfants dans le modèle familial patriarcal.

Une création touchante, intime, lumineuse et résolument joyeuse. .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire

