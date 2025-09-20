Envie d’aventure ? Faites de la spéléologie ! Crayères du Télégraphe Châlons-en-Champagne

Envie d’aventure ? Faites de la spéléologie ! Samedi 20 septembre, 09h00, 13h00 Crayères du Télégraphe Marne

Réservé aux adultes et aux enfants de plus de 10 ans. Bonnes conditions physiques et tenue sportive avec chaussures montantes exigées. Groupes de 6 personnes.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Partez à la découverte des sous-sols châlonnais à travers cette activité de spéléologie. Descente en rappel de 30 mètres, circuit de visite de 30 minutes, remontée sur corde.

Crayères du Télégraphe Chemin du Télégraphe 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesreservations.chalonsenchampagne.fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}] Ancienne carrière d’extraction de craie, dont les sols châlonnais sont très riches. Cette carrière a notamment alimenté la construction de la cité administrative Tirlet dès 1839.

Partez à la découverte des sous-sols châlonnais à travers cette activité de spéléologie. Descente en rappel de 30 mètres, circuit de visite de 30 minutes, remontée sur corde.

© BRGM