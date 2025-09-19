Envie de découvrir le patrimoine châlonnais autrement ? Visitez le cimetière de l’Ouest Cimetière de l’Ouest Châlons-en-Champagne

Des fascicules explicatifs seront disponibles afin de vous accompagner dans votre visite.

Début : 2025-09-19T08:30:00 – 2025-09-19T18:30:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Saviez-vous que de grandes figures de l’histoire reposent à Châlons ?

Le cimetière de l’Ouest, ouvert en 1785, abrite des sépultures remarquables et un patrimoine funéraire méconnu. Venez déambuler librement dans ses allées et laissez-vous surprendre par les monuments, sculptures et histoires qu’il renferme. Un lieu chargé d’histoire, à (re)découvrir absolument !

Cimetière de l’Ouest 1 Boulevard Léon Blum, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est À la suite du mouvement hygiéniste qui touche le monde occidental à la fin du XVIIIe siècle, la décision est prise à Châlons comme pour de nombreuses villes en France de créer des cimetières en dehors des remparts. Cela dans un but de limiter la propagation des épidémies, mais également les nuisances olfactives. En 1785, le cimetière de l’Ouest voit donc le jour. Au fil des siècles, il est le théâtre de nombreuses modernisations qui optimisent sa capacité et répondent aux besoins funéraires de la ville. Il est le plus ancien cimetière de Châlons et abrite des sculptures d’exception, à l’instar de celle de Léon Bourgeois. De plus, il est l’écrin du repos éternel de plusieurs généraux des batailles napoléoniennes comme Alexandre Brzostowski (1743-1820), dont le monument est classé aux titres des monuments historiques depuis 1991.

© Christophe Manquillet