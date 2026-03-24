Envie de faire du théâtre ? Les Jarosses Champagnac-la-Rivière

Envie de faire du théâtre ?

Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

Débutant ou expérimenté, si vous avez 16 ans venez pour une première recontrer et discuter de la possibilité d’organiser des ateliers théâtre. Réfléchissons au format, la fréquence et le prix des séances. Jouer, inventer, découvrir le théâtre, c’est en passant par le mouvement physique et imaginaire que chacun participe avec ses idées, ses propositions et son énergie… .

Les Jarosses Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 26 41 59

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English : Envie de faire du théâtre ?

L’événement Envie de faire du théâtre ? Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Ouest Limousin