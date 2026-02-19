« Envie de lire » est un événement organisé pour le groupe de lectrices Dorie Capadine. Cet événement prendra la forme d’une lecture à voix haute de différents textes sur le thème de la lecture et de la littérature.

Le lundi 09 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Réservations à dorie.capadine@gmail.com

Public jeunes et adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 dorie.capadine@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100088124313827# https://www.facebook.com/profile.php?id=100088124313827#



