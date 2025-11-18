Envie de Métiers de l’Industrie Terrasson-Lavilledieu – Agence TERRASSON Terrasson-Lavilledieu

Envie de Métiers de l’Industrie Mardi 18 novembre, 08h00 Terrasson-Lavilledieu – Agence TERRASSON Dordogne

A l’occasion de la Semaine Nationale de l’Industrie, des Entreprises du Terrassonnais vous ouvrent leurs portes : Présentation de l’Entreprise, Echange avec les représentants ou des salariés, et visite de l’Entreprise sont au programme. Selon l’Entreprise, la réalisation de gestes professionnels simple pourra aussi être réalisée.

L’entreprise Mouneyrac est spécialisée dans l’usinage, la découpe emboutissage, la soudure et le profilage. La visite de l’entreprise sera aussi l’occasion de découvri

Terrasson-Lavilledieu – Agence TERRASSON 24120 Terrasson-Lavilledieu Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

