Envie de Métiers de l’Industrie Terrasson-Lavilledieu – Agence TERRASSON Terrasson-Lavilledieu

Envie de Métiers de l'Industrie Mardi 18 novembre, 09h30 Terrasson-Lavilledieu – Agence TERRASSON Dordogne

Début : 2025-11-18T09:30:00 – 2025-11-18T11:00:00

Fin : 2025-11-18T09:30:00 – 2025-11-18T11:00:00

A l’occasion de la Semaine Nationale de l’Industrie, des Entreprises du Terrassonnais vous ouvrent leurs portes : Présentation de l’Entreprise, Echange avec les représentants ou des salariés, et visite de l’Entreprise sont au programme. Selon l’Entreprise, la réalisation de gestes professionnels simple pourra aussi être réalisée.

À propos de l’entreprise : La SPEM est une entreprise industrielle familiale indépendante. Métier : conception, industrialisation, fabrication, distribution de boites

Terrasson-Lavilledieu – Agence TERRASSON 24120 Terrasson-Lavilledieu Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

La semaine de l'industrie