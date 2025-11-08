Envie de Savoirs: Les aciéries de Pompey Liverdun

Envie de Savoirs: Les aciéries de Pompey

1 rue de Quimper Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 17:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Par André Simon, ancien sidérurgiste des aciéries de Pompey.

Une épopée industrielle qui a façonné fin du 19e siècle et en grande partie du 20e siècle, notre territoire et ses habitants. Projection commentée et témoignages.

Samedi 8 novembre à 17h30 à l’Espace Loisirs Champagne Entrée libre.

Renseignements Espace Solidarités 03 83 24 60 60.Tout public

1 rue de Quimper Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 60 60

English :

By André Simon, former steelworker at the Pompey steelworks.

An industrial epic that shaped the end of the 19th century and most of the 20th, our region and its inhabitants. Guided screening and personal accounts.

Saturday, November 8 at 5:30pm at Espace Loisirs Champagne Free admission.

Information Espace Solidarités 03 83 24 60 60.

German :

Von André Simon, einem ehemaligen Stahlarbeiter der Stahlwerke von Pompey.

Ein industrielles Epos, das Ende des 19. und größtenteils im 20. Jahrhundert unsere Region und ihre Bewohner geprägt hat. Kommentierte Vorführung und Zeugenaussagen.

Samstag, 8. November um 17.30 Uhr im Espace Loisirs Champagne Eintritt frei.

Informationen zum Espace Solidarités: 03 83 24 60 60.

Italiano :

Di André Simon, ex operaio delle acciaierie di Pompey.

Un’epopea industriale che ha plasmato la nostra regione e la sua gente alla fine del XIX secolo e per gran parte del XX secolo. Proiezione guidata e testimonianze personali.

Sabato 8 novembre alle 17.30 presso l’Espace Loisirs Champagne Ingresso libero.

Informazioni Espace Solidarités: 03 83 24 60 60.

Espanol :

Por André Simon, antiguo obrero de la acería de Pompey.

Una epopeya industrial que marcó nuestra región y sus gentes a finales del siglo XIX y gran parte del XX. Proyección guiada y testimonios.

Sábado 8 de noviembre a las 17.30 h en el Espace Loisirs Champagne Entrada gratuita.

Información Espace Solidarités: 03 83 24 60 60.

L’événement Envie de Savoirs: Les aciéries de Pompey Liverdun a été mis à jour le 2025-10-28 par TOURISME BASSIN de POMPEY