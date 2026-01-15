Envie de tisser des liens ? Tissons des branches ! Chez la p’tite Suzanne Lanans

Envie de tisser des liens ? Tissons des branches !

Chez la p’tite Suzanne 11 grande rue Lanans Doubs

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-11-21 17:00:00

2026-03-07 2026-03-08 2026-11-21 2026-11-22

Envie de tisser des liens, Envie de tisser des branches.

Venez découvrir et apprendre la vannerie sur 2 jours consécutifs au café associatif Chez la P’tite Suzanne de Lanans avec un vannier formé à l’école nationale de vannerie de Fayl-Billot.

Pendant ce stage, vous aurez l’occasion de réaliser un panier rond en osier de A a Z. Vous apprendrez les différents points de tressage possible.

Je vous fournirai l’osier et idéalement, vous viendrez avec un opinel, un bon sécateur, une tenue adéquate, un tablier si besoin et un petit pulvérisateur. En fonction de votre rythme, vous devriez avoir terminé votre création au plus tôt à la fin de la deuxième journée ou le troisième jours.

En fonction de vos disponibilités, si vous ne pouvez pas venir les trois jours, n’hésitez pas à nous le dire.

Les bénévoles du bar nous proposerons un repas concocté par leurs soins, le midi pour la somme de 10 euros.

Pour que je sois disponible à chacun, le nombre de places est limité à 6 personnes. Si le nombre d’inscrits est trop faible, nous annulerons/reporterons l’atelier. .

Chez la p’tite Suzanne 11 grande rue Lanans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 10 14 41 chezlaptitesuzanne@gmail.com

