Envie de vous qualifier dans le domaine de l’industrie? Agence GRANVILLE Granville

Envie de vous qualifier dans le domaine de l’industrie? Jeudi 6 novembre, 09h00 Agence GRANVILLE Manche

FIM CCI Formation Ouest Normandie, service formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie Ouest Normandie vous propose 3 formations dans le secteur de l’industrie financées par le Conseil Régional de Normandie : – Conducteur(trice) d’installations et de machines automatisées (niveau 3 CAP-BEP) – Technicien(ne) de production industrielle (niveau 4 BAC) – Technicien(ne) de maintenance industrielle (niveau 4 BAC) Nous vous invitons à la présentation de ces 3 formations le 6 novembre à 10h dans

Agence GRANVILLE 50400 Granville Granville 50400 Manche Normandy

