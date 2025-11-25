Envie d’un emploi ? L’industrie recrute ! Annecy – Agence MEYTHET Annecy

Envie d’un emploi ? L’industrie recrute ! Mardi 25 novembre, 09h30 Annecy – Agence MEYTHET Upper Savoy

France Travail, l’UIMM et leurs partenaires vous invitent à une matinée dédiée à l’emploi dans l’industrie. Que vous soyez demandeur d’emploi, en reconversion, ou jeune diplômé , ce rendez-vous est fait pour vous. De nombreuses entreprises locales seront présentes pour proposer des postes variés : Production, logistique, maintenance, qualité Métiers du support administratif, technique, commercial ou industriel Postes en CDD, CDI, etc L’industrie, c’est un secteur innovant, formateur et porteur d

Annecy – Agence MEYTHET 74000 Annecy Annecy 74000 Upper Savoy Auvergne-Rhône-Alpes

France Travail, l’UIMM et leurs partenaires vous invitent à une matinée dédiée à l’emploi dans l’industrie. La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier